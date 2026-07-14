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14 de julho de 2026 às 23:20

Ricardo Leão: "Muita gente teceu alguns comentários que reconhecem que foram injustos"

Ricardo Leão garantiu que o município aguarda a deliberação do tribunal sobre as demolições no bairro do Talude. «Se a decisão vier a favor da Câmara, vamos demolir», assegurou, sublinhando que a autarquia está a construir nova habitação pública, mas que a edificação ilegal não garante o direito a uma casa.

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