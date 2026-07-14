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14 de julho de 2026 às 22:30

O que é e para que serve o euro digital?

O euro digital deverá chegar à carteira dos portugueses em 2029. É uma forma de dinheiro eletrónico que pretende servir de complemento às notas e moedas usadas no dia a dia, permitindo pagamentos virtuais por toda a Zona Euro - sem a necessidade de recorrer a redes externas, como a Visa ou a Mastercard. A versão offline vai permitir pagar sem acesso à internet.

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