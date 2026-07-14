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14 de julho de 2026 às 23:00

Pequeno pato cria amizade improvável com cão que sofre de epilepsia

Louie, um pato-de-pequim, conheceu Barley, um golden retriever com epilepsia, quando tinha apenas quatro dias de vida. Desde então, os dois tornaram-se inseparáveis e protagonizam uma amizade improvável que tem conquistado milhares de pessoas nas redes sociais.

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