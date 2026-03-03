Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de março de 2026 às 21:34

“Vamos cortar todo o comércio com Espanha”: Trump ameaça retaliação contra Espanha

O presidente norte-americano ameaçou, esta terça-feira, “cortar todo o comércio com Espanha”, acusando Madrid de falhar nos compromissos de despesa na NATO e de limitar o uso de bases militares no país. As declarações foram feitas durante um encontro com o chanceler alemão, em Washington.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.