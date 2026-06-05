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05 de junho de 2026 às 19:50

NASA ativa protocolo de segurança após nova fuga na estação espacial

A tripulação da Estação Espacial Internacional retomou as operações normais depois de uma breve retirada preventiva causada por uma nova fuga de ar no módulo russo da ISS, alvo de problemas semelhantes nos últimos anos.

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