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05 de junho de 2026 às 20:48

Marionetas gigantes invadem ruas de Londres em desfile climático

Marionetas com mais de três metros de altura desfilaram pelas ruas de Londres como parte do projeto artístico “The Herds”, uma iniciativa internacional que usa figuras de animais para alertar para os impactos das alterações climáticas.

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