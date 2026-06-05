Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de junho de 2026 às 21:33

Israel intensifica ofensiva no sul do Líbano contra o Hezbollah

As forças israelitas lançaram novos ataques aéreos no sul do Líbano, provocando destruição e incêndios em zonas habitacionais, enquanto continuam os confrontos e as tentativas diplomáticas para um cessar-fogo.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30