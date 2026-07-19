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19 de julho de 2026 às 13:35

Um morto e dezenas de feridos após ataque russo em vários bairros de Kiev

Pelo menos uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas, na madrugada de domingo, na sequência de um ataque russo com mísseis balísticos contra a capital ucraniana, provocando vários incêndios na cidade.

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