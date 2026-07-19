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19 de julho de 2026 às 14:45

Imagens revelam rastro de destruição em Kiev provocado por ataque russo

Imagens mostram os estragos provocados pelo mais recente ataque russo à capital ucraniana, este domingo. Segundo as autoridades, os bombardeamentos danificaram edifícios residenciais, instalações industriais e veículos, além de provocarem incêndios em vários bairros da cidade.

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