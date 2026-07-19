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19 de julho de 2026 às 15:00

Cinco sobreviventes são encontrados agarrados a armadilha de pesca após naufrágio na Indonésia

Cinco pessoas, entre elas uma menina de sete anos, foram encontradas com vida agarrados a uma armadilha de pesca, na noite de sábado, dias depois o naufrágio de um barco de passageiros na Indonésia. Equipas de resgate continuam à procura de 20 desaparecidos.

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