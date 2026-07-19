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19 de julho de 2026 às 19:30

Edifícios destruídos e centenas de desalojados após sismo de magnitude 5.5 no Peru

Um sismo de magnitude 5.5 atingiu a região dos Andes, no Peru, na madrugada de domingo, provocando pelo menos cinco mortos, dezenas de feridos e danos significativos em edifícios e infraestruturas.

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