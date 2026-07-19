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19 de julho de 2026 às 22:17

Chuvas intensas provocam grandes inundações nas ruas de Nova Iorque

Fortes chuvas e trovoadas provocaram inundações repentinas, este sábado, em várias zonas de Nova Iorque, nos EUA, obrigando os bombeiros a realizar várias operações de resgate.

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