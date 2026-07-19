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19 de julho de 2026 às 21:28

Imagens mostram destruição após ataque russo a centro logístico de correios em Kharkiv

Um ataque russo com drones e mísseis atingiu um centro de distribuição de correios, este domingo, na cidade ucraniana de Kharkiv, provocando pelo menos três mortos e 20 feridos.

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