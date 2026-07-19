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19 de julho de 2026 às 22:15

Chamas ameaçam habitações e levam a novas evacuações no sul de França

Um incêndio florestal aproximou-se de várias habitações, este domingo, na comuna de Les Arcs, no sul de França, levando as autoridades a ordenar evacuações. Os acessos à localidade foram encerrados e a situação continua a evoluir.

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