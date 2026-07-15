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15 de julho de 2026 às 10:59

Último muro na Europa continental é removido na fronteira de Gibraltar com Espanha

A vedação que separava Gibraltar de Espanha foi removida na madrugada desta quarta-feira, permitindo pela primeira vez a circulação sem uma barreira física entre os dois territórios. A mudança resulta de um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia para facilitar a passagem de pessoas após o Brexit.

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