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15 de julho de 2026 às 10:57

EUA revelam imagens de nova onda de ataques ao Irão

Os EUA lançaram, na madrugada desta quarta-feira, uma nova onda de ataques contra o Irão. Segundo o Comando Central da Forças Armadas dos EUA, o ataque durou sete horas e foram atingidos dezenas de alvos.

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