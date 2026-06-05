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05 de junho de 2026 às 22:31

UFC monta octógono no relvado da Casa Branca

Novas imagens aéreas mostram a construção do octógono da UFC na ala sul da Casa Branca, preparada para receber um evento especial em junho, enquanto decorrem em paralelo as obras do novo salão presidencial junto à antiga Ala Leste.

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