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29 de abril de 2026 às 14:00

UE prepara pacote de ajuda de 45 mil milhões de euros para a Ucrânia em 2026 com foco na defesa

A União Europeia prevê disponibilizar 45 mil milhões de euros à Ucrânia em 2026, integrados num pacote financeiro mais amplo de apoio à defesa do país. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que cerca de 6 mil milhões de euros serão destinados ao reforço da produção de drones.

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