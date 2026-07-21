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21 de julho de 2026 às 14:15

"Luta do Ano: Paredes vs Gavi": Lamine Yamal entusiasma-se com cartaz durante festejos nas ruas de Madrid

Durante as celebrações da conquista do Mundial, nas ruas de Madrid, foi atirado para o autocarro onde seguia a seleção espanhola um cartaz que dizia "La Velada del Año VI: Gavi vs. Paredes". Lamine Yamal riu-se e apontou várias vezes com entusiasmo para o cartaz. "La Velada del Año" é um evento em que streamers e personalidades da internet se enfrentam em lutas de boxe e o cartaz fazia referência ao embate entre Paredes e Gavi após a derrota da Argentina.

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