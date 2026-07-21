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21 de julho de 2026 às 13:08

Morte de marroquino durante detenção gera onda de protestos e confrontos em Itália

Uma onda de protestos invadiu as ruas de Bolonha, no norte de Itália, esta segunda-feira, após um homem de origem marroquina, Abderrahim Fakir, ter morrido enquanto era detido pela polícia, no domingo. Vídeos partilhados nas redes sociais mostram o homem a pedir ajuda no momento da detenção, quando estava deitado no chão e imobilizado por dois agentes, até que deixa de mexer-se.

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