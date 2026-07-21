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21 de julho de 2026 às 13:30

Estados Unidos lançam nova vaga de ataques sobre o Irão

Os Estados Unidos realizaram, esta segunda-feira, uma nova vaga de ataques aéreos contra alvos militares no Irão, naquela que é a décima noite consecutiva de bombardeamentos. Em paralelo, um novo petroleiro foi atingido pelo Irão no Estreito de Ormuz, agravando a escalada do conflito e aumentando os receios quanto à segurança de uma das principais rotas marítimas de transporte de petróleo do mundo.

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