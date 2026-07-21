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21 de julho de 2026 às 15:00CM

Primeiro-ministro da Tailândia canta clássico chinês durante visita oficial a Pequim

O primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnivrakul, surpreendeu ao interpretar, esta segunda-feira, a canção clássica chinesa “Tian Mi Mi" durante um almoço oficial com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, em Pequim. A atuação, acompanhada ao piano, arrancou aplausos e marcou mais um momento de “diplomacia musical” protagonizado pelo primeiro-ministro tailandês.

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