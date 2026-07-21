Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de julho de 2026 às 13:45

Polícia italiana apreende cocaína avaliada em 120 milhões de euros escondida em carregamento de bananas

A polícia de fronteiras italiana apreendeu de cerca de 340 quilos de cocaína de elevada pureza, escondidos num carregamento de bananas proveniente da Colômbia. A droga, avaliada em cerca de 120 milhões de euros no mercado ilegal, foi intercetada no porto de Vado Ligure, no norte de Itália, numa operação das autoridades aduaneiras e da Guardia di Finanza.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30