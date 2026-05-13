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13 de maio de 2026 às 20:54

U2 usa ruas da capital mexicana como cenário de novo videoclip

A banda U2 esteve, esta terça-feira, na Cidade do México para gravar o videoclip do novo tema “Street of Dreams”, que fará parte do próximo álbum de estúdio do grupo, previsto para o final deste ano.

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