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12 de julho de 2026 às 20:30

Tufão Bavi provoca inundações e evacuações no leste da China

O tufão Bavi atingiu a costa leste da China, provocando fortes chuvas, inundações e a retirada de milhões de pessoas das zonas mais vulneráveis. Apesar de ter perdido intensidade após tocar terra na província de Zhejiang, a tempestade continua a causar perturbações nos transportes e mantém as autoridades em alerta devido ao risco de cheias e deslizamentos de terras.

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