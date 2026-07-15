Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
15 de julho de 2026 às 21:30

Trump participa em cimeira sobre defesa e tecnologia militar na Pensilvânia

O presidente norte-americano, Donald Trump, participou, esta quarta-feira, numa cimeira sobre defesa na Academia de Guerra do Exército dos Estados Unidos, na Pensilvânia. O encontro reúne líderes militares, responsáveis pela segurança nacional e investidores, com o objetivo de destacar novos investimentos em tecnologia militar e reforçar a capacidade de defesa do país.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30