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15 de julho de 2026 às 23:00

Ataques israelitas atingem três zonas no centro de Gaza após aviso do exército

Três ataques israelitas atingiram, esta quarta-feira, diferentes zonas do centro da Faixa de Gaza, depois de o exército de Israel ter emitido um aviso para que a população abandonasse a área. As imagens mostram dezenas de pessoas a retirar os seus pertences e a deixar as habitações antes dos bombardeamentos.

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