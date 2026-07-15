IL defende que incertezas em torno dos exames nacionais "limitam capacidade de escrutínio" no debate sobre Estado da Nação

Questionada pelo jornalista Pedro Mourinho sobre se considera que afixação das notas na sexta-feira iliba por completo o Ministério da Educação e o ministro nesta questão, Mariana Leitão vincou: "não iliba, porque há problemas que foram identificadas e que precisam de ser corrigidos".

O presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, esteve esta quarta-feira no NOW e defendeu que a crise em torno dos exames nacionais "limita a capacidade de escrutínio" que será realizado amanhã, quinta-feira, durante o debate da Nação.

"Nós no dia seguinte, podemos estar a concluir que, afinal, as notas não vão sair como está assegurado pelo senhor ministro da Educação ou que, mesmo saindo, há um conjunto de problemas adicionais", sustentou.

Mariana Leitão continuou por referir que o Governo deve esclarecer aquilo que vai acontecer na sexta-feira, "porque não podemos esquecer que estão famílias e alunos sem saberem o que fazer à vida".

Questionada pelo jornalista Pedro Mourinho sobre se considera que afixação das notas na sexta-feira iliba por completo o Ministério da Educação e o ministro nesta questão, Mariana Leitão vincou: "não iliba, porque há problemas que foram identificadas e que precisam de ser corrigidos".

"Há aqui um problema que se criou, que é a desconfiança que as pessoas agora vão ter sobre este novo sistema", disse, acrescentando que o problema não está necessariamente na digitalização na correção de exames.

"Tinha de ser feita uma reforma no sentido de termos um processo muito mais ágil [na educação], muito mais moderno e que dê resposta num tempo relativamente curto. (...) É um caminho que tem de ser feito, mas houve vários problemas pelo caminho que podiam ter sido evitados", vincou.