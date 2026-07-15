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15 de julho de 2026 às 22:20

Tripulação de comboio cercada pelas chamas de incêndio florestal no Canadá

Uma tripulação ferroviária ficou cercada pelas chamas de um incêndio florestal, esta segunda-feira, perto de Armstrong, na província canadiana de Ontário. Segundo as autoridades, três comboios que transportavam materiais inflamáveis foram obrigados a parar devido ao avanço do fogo. Os trabalhadores saíram ilesos.

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