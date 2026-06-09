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09 de junho de 2026 às 19:00

Trump parece adormecer durante jogo das finais da NBA em Nova Iorque

Um vídeo captado durante o terceiro jogo das finais da NBA, esta segunda-feira, em Nova Iorque, gerou especulação nas redes sociais sobre se o presidente norte-americano, Donald Trump, teria adormecido enquanto assistia à partida.

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