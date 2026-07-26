Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
26 de julho de 2026 às 16:01

Papa apela à paz no Médio Oriente e manifesta solidariedade com vítimas dos incêndios

O Papa Leão XIV apelou, este domingo, ao regresso das negociações para travar a violência no Médio Oriente e manifestou solidariedade para com as vítimas dos incêndios em França e Espanha. O pontífice pediu ainda orações pelos afetados e pelas equipas de socorro.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30