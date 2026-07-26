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26 de julho de 2026 às 17:00

“Perdi a minha família”: Um mês depois dos sismos, venezuelanos continuam a recuperar corpos dos escombros

Um mês após os sismos que devastaram a Venezuela, familiares continuam a retirar corpos dos escombros e denunciam a falta de apoio das autoridades. A tragédia fez mais de 5300 mortos e milhares de feridos, enquanto as buscas prosseguem sem maquinaria pesada.

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