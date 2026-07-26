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26 de julho de 2026 às 19:18

Incêndio ameaça cidade no Oregon enquanto sobe para quatro o número de bombeiros mortos no Colorado

Um incêndio de grandes dimensões continua a ameaçar a cidade de Sisters, no estado norte-americano do Oregon, enquanto as autoridades confirmaram a morte de um quarto bombeiro que combatia um fogo no Colorado. Os incêndios florestais continuam a afetar vários estados do oeste dos Estados Unidos.

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