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26 de julho de 2026 às 18:09

Incêndios em duas mesquitas agravam tensão na Cisjordânia

Duas mesquitas na Cisjordânia foram incendiadas durante a madrugada de domingo, num ataque atribuído a colonos israelitas. O incidente ocorre após um fim de semana marcado por violência que fez quatro mortos palestinianos e dois soldados israelitas, agravando a tensão na região.

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