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26 de julho de 2026 às 16:00

Festival na Rússia reúne 50 balões de ar quente e bate recorde nacional

Cinquenta balões de ar quente levantaram voo em simultâneo, este fim de semana, durante o festival “Anel Dourado Russo”, na cidade de Pereslavl-Zalessky. O espetáculo estabeleceu um novo recorde nacional para o maior número de balões lançados a partir da mesma plataforma

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