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26 de julho de 2026 às 18:00

Bombeiros resgatam e dão água a animais afetados pelos incêndios em Espanha

Enquanto combatem os incêndios que assolam Espanha, equipas de emergência continuam também a resgatar animais apanhados pelas chamas. Durante a noite de domingo, um cão desidratado foi salvo e recebeu assistência antes de ser retirado da zona de perigo.

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