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19 de maio de 2026 às 20:28

Trump mostra os planos do projeto da construção do novo salão de baile na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou, esta terça-feira, o local de construção do novo salão de baile na Casa Branca, em Washington D.C.. Durante a visita, apresentou os planos do projeto e afirmou que a obra será financiada por doadores e por si próprio.

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