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06 de junho de 2026 às 15:00

Trump garante que guerra com o Irão terminará “de uma forma ou de outra”

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o conflito com o Irão está próximo de chegar ao fim e garantiu que os Estados Unidos encontrarão uma solução “de uma forma ou de outra”.

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