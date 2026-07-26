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26 de julho de 2026 às 15:00

Tufão Noul provoca destruição e leva mais de 715 mil pessoas a abandonar as casas na China

O tufão Noul atingiu, este domingo, o sul da China com ventos fortes e chuva intensa, levando mais de 715 mil pessoas a abandonar as casas. A tempestade derrubou árvores, provocou inundações e causou o cancelamento de centenas de voos.

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