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09 de julho de 2026 às 10:05

Trump garante que está no topo da lista de alvos a abater por parte do Irão

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, esta quarta-feira, estar no topo da "lista de alvos a abater" do Irão e garantiu que qualquer novo confronto entre os dois países será resolvido rapidamente.

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