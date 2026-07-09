Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de julho de 2026 às 10:25

Chanceler alemão defende resposta militar dos EUA ao Irão

O chanceler alemão, Friedrich Merz, considerou justificados os ataques dos Estados Unidos ao Irão, alegando que Teerão violou o cessar-fogo. Ainda assim, defendeu um acordo que ponha fim ao programa nuclear iraniano e garanta a reabertura permanente do Estreito de Ormuz.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30