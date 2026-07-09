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09 de julho de 2026 às 11:30

EUA revelam imagens de novos ataques ao Irão. Foram atingidos 90 alvos militares

As Forças Armadas dos EUA anunciaram, esta quinta-feira, que terminaram uma nova ronda de ataques ao Irão, que atingiu cerca de 90 alvos militares no país.

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