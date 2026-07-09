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09 de julho de 2026 às 09:50

Jogadores de golfe surpreendidos por perseguição policial em campo nos EUA

Uma perseguição policial terminou num campo de golfe no estado norte-americano do Ohio, esta terça-feira, surpreendendo os jogadores que estavam a disputar uma partida. O suspeito, procurado no âmbito de uma investigação por tentativa de homicídio, acabou por ser detido pelas autoridades

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