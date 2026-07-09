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09 de julho de 2026 às 09:37

Freguesias de Viana do Castelo sem luz durante a madrugada

Sem aviso prévio, a população viu-se obrigada a adaptar-se a um "recolher obrigatório" involuntário.

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Há um sentimento de revolta que marca as freguesias de Viana do Castelo e que continua presente no dia a dia de moradores como Cristina Pires e Ricardo Luís. Em Afife, o cenário é o mesmo há vários meses: todas as madrugadas, entre as 3h00 e as 5h00, a iluminação pública é desligada. Sem aviso prévio, a população viu-se obrigada a adaptar-se a um "recolher obrigatório" involuntário, onde a única luz que resta é a dos telemóveis. 

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