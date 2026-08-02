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02 de agosto de 2026 às 13:46

Moradores de Ceuta contestam protesto da extrema-direita

Centenas de pessoas concentraram-se no centro de Ceuta para contestar uma manifestação convocada por grupos de extrema-direita. A forte mobilização dos moradores transformou a cidade espanhola num palco de tensão entre manifestantes e contra-manifestantes, obrigando a reforçar as autoridades no local.

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