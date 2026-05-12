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12 de maio de 2026 às 12:39

“’Trump Derangement Syndrome’ é mesmo uma doença”: Trump associa oposição democrata a condição mental

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, esta segunda-feira, que a chamada ‘Trump Derangement Syndrome’ ou ‘doença mental anti-Trump', é “realmente uma doença”, usando o termo para criticar os opositores democratas, durante um evento na Casa Branca. A expressão é frequentemente usada por apoiantes de Trump para desvalorizar críticas ao presidente.

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