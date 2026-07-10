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10 de julho de 2026 às 00:30

Trump dá nome ao aeroporto onde aterrou a Seleção Nacional para o Mundial 2026

O aeroporto de Palm Beach, no estado norte-americano da Florida, passou oficialmente a chamar-se Aeroporto Internacional do Presidente Donald J. Trump. A alteração foi assinalada com a inauguração da nova sinalética e a chegada do avião pessoal da família Trump.

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