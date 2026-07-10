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10 de julho de 2026 às 00:00

Cão é resgatado por bombeiro depois de nadar para longe da costa nos EUA

Um pequeno cão foi resgatado por bombeiros na baía de Corpus Christi, no Texas, depois de ter sido avistado sozinho na água por um cidadão. O animal acabou por ser retirado em segurança, sem ferimentos.

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