Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de julho de 2026 às 22:30

“A guerra ainda não acabou”: Netanyahu garante que Israel está preparado para “qualquer cenário”

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que "a guerra ainda não acabou" e garantiu que Israel está preparado para responder a qualquer cenário. As declarações foram feitas durante uma cerimónia de graduação militar no sul do país.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30