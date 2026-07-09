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09 de julho de 2026 às 22:00

O momento em que violento incêndio provoca o colapso parcial de um edifício na República Checa

Um incêndio provocou o colapso parcial de um edifício do antigo complexo industrial Baťa, na cidade checa de Zlín, esta quinta-feira. Cerca de 100 pessoas foram retiradas em segurança e o combate às chamas mobilizou aproximadamente 300 bombeiros.

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